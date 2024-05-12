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На Кубани в очередной раз продлили штормовое предупреждение по пожароопасности

ГУ МЧС по Краснодарскому краю снова объявило штормовое предупреждение по высокой и чрезвычайной пожароопасности.

Источник: телеграм-канал

Оно действует на территории региона с 12 по 13 мая.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, на Кубани установлены 4 и 5 класс пожароопасности. Так, высокий риск возникновения возгораний, классифицируемый как неблагоприятное явление, существует в эти дни в северо-западных, юго-восточных районах края и на Черноморском побережье. В юго-западных, северо-западных, северо-восточных, юго-восточных, центральных (исключая Краснодар) частях региона действует предупреждение о чрезвычайной пожароопасности.

Представители ГУ МЧС призывают кубанцев соблюдать все меры предосторожности. При возникновении ЧС необходимо звонить спасателям по номерам 112, 01 и 101.

Напомним, риск возгораний повышен на территории Краснодарского края уже несколько недель.

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