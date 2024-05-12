На Кубани в очередной раз продлили штормовое предупреждение по пожароопасности

Как сообщили в пресс-службе ведомства, на Кубани установлены 4 и 5 класс пожароопасности. Так, высокий риск возникновения возгораний, классифицируемый как неблагоприятное явление, существует в эти дни в северо-западных, юго-восточных районах края и на Черноморском побережье. В юго-западных, северо-западных, северо-восточных, юго-восточных, центральных (исключая Краснодар) частях региона действует предупреждение о чрезвычайной пожароопасности.