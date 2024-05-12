Заморозки до −1 градуса сохранятся в Нижегородской области с 13 по 15 мая

Заморозки сохранятся местами по Нижнему Новгороду и области с 13 по 15 мая. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Нижегородской области.
Температура воздуха составит 0…-1 градус. На поверхности почвы температура может упасть до −3 градусов.
— Во избежание возникновения пожаров не допускайте использование самодельных, неисправных электроприборов. Не оставляйте без присмотра включенные электронагревательные приборы, затопленные печи, — отмечают в ГУ МЧС по Нижегородской области.
Растения на время заморозков рекомендуется укрыть полимерной пленкой, нетканым материалом или соломой.
Напомним, весна еще успеет порадовать нижегородцев теплом и солнцем. В предстоящий четверг ожидается потепление до +17 градусов.