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Заморозки до −1 градуса сохранятся в Нижегородской области с 13 по 15 мая

Температура на поверхности почвы может опуститься до −3 градусов.

Сейчас в Аннаполисе: +11° 0 м/с 87% 757 мм рт. ст. +12°

Заморозки сохранятся местами по Нижнему Новгороду и области с 13 по 15 мая. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Нижегородской области.

Температура воздуха составит 0…-1 градус. На поверхности почвы температура может упасть до −3 градусов.

— Во избежание возникновения пожаров не допускайте использование самодельных, неисправных электроприборов. Не оставляйте без присмотра включенные электронагревательные приборы, затопленные печи, — отмечают в ГУ МЧС по Нижегородской области.

Растения на время заморозков рекомендуется укрыть полимерной пленкой, нетканым материалом или соломой.

Напомним, весна еще успеет порадовать нижегородцев теплом и солнцем. В предстоящий четверг ожидается потепление до +17 градусов.