Волгоградские педиатры отправились лечить детей в ЛНР

Как сообщает администрация Волгоградской области, в состав бригады вошли педиатры, невролог, хирург, офтальмолог, психиатр, врач УЗИ, врач-лаборант, медицинский психолог и медсестры, всего 14 человек.
Медики будут проводить углубленные профосмотры детей в возрасте от 7 до 17 лет во всех населенных пунктах Станично-Луганского района.
Волгоградские бригады врачей регулярно несут дежурство в подшефном районе ЛНР, всего с начала текущего года врачи оказали медпомощь свыше 7,5 тыс. жителям ЛНР, из них 743 — дети. А всего медпомощь получили около 100 тыс. человек.
Напомним, в соответствии с задачами, поставленными губернатором Андреем Бочаровым, регион принимает активное участие в восстановлении инфраструктуры Станично-Луганского района ЛНР, оказывает методическую, консультативную и иную помощь.
Кроме того, продолжается диспансеризация населения Волгоградской области. Бесплатно смогли проверить здоровье уже свыше 645 тыс. жителей.