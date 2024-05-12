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Волгоградские педиатры отправились лечить детей в ЛНР

Бригада педиатров из Волгоградской области выехала в Станично-Луганский район для проведения профилактических медосмотров детей в Луганской Народной Республике.

Источник: администрация Волгоградской области

Как сообщает администрация Волгоградской области, в состав бригады вошли педиатры, невролог, хирург, офтальмолог, психиатр, врач УЗИ, врач-лаборант, медицинский психолог и медсестры, всего 14 человек.

Медики будут проводить углубленные профосмотры детей в возрасте от 7 до 17 лет во всех населенных пунктах Станично-Луганского района.

Волгоградские бригады врачей регулярно несут дежурство в подшефном районе ЛНР, всего с начала текущего года врачи оказали медпомощь свыше 7,5 тыс. жителям ЛНР, из них 743 — дети. А всего медпомощь получили около 100 тыс. человек.

Напомним, в соответствии с задачами, поставленными губернатором Андреем Бочаровым, регион принимает активное участие в восстановлении инфраструктуры Станично-Луганского района ЛНР, оказывает методическую, консультативную и иную помощь.

Кроме того, продолжается диспансеризация населения Волгоградской области. Бесплатно смогли проверить здоровье уже свыше 645 тыс. жителей.