Волгоградские педиатры отправились лечить детей в ЛНР

Волгоградские бригады врачей регулярно несут дежурство в подшефном районе ЛНР, всего с начала текущего года врачи оказали медпомощь свыше 7,5 тыс. жителям ЛНР, из них 743 — дети. А всего медпомощь получили около 100 тыс. человек.