В Менделеевске установят пешеходный мост через реку Тойму

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Менделеевске проводятся работы по выправлению русла реки Тоймы. В городе долго ждали этих работ, так как из-за узкого горла и изгибов реки при таянии лед застревает, и образовавшаяся вода впоследствии подтапливает парк «Ушковские острова». Работы обойдутся в 12 млн рублей.