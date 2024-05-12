В Менделеевске установят пешеходный мост через реку Тойму

Глава района Радмир Беляев на выезде обсудил со специалистами детали этого маршрута и оценил промежуточные результаты строительства.
К мосту будет проложена велодорожка. Сейчас идет активная работа на дорожках вдоль улицы Трудовой. Всего в Менделеевске уже построено более 8 км велоинфраструктуры с пешеходной зоной. В рамках третьего этапа ведется строительство еще 6 км.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Менделеевске проводятся работы по выправлению русла реки Тоймы. В городе долго ждали этих работ, так как из-за узкого горла и изгибов реки при таянии лед застревает, и образовавшаяся вода впоследствии подтапливает парк «Ушковские острова». Работы обойдутся в 12 млн рублей.