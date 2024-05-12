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Минздрав Башкирии сообщил график работы «поездов здоровья»

Жители нескольких сел и деревень могут бесплатно проверить свое здоровье.

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии, по данным минздрава республики, по-прежнему курсируют «поезда здоровья». В ведомстве отметили, что они работают по шести маршрутам. Главная задача — бесплатно обследовать население сел и деревень.

Жители республики могут провериться у специалистов Республиканского кардиоцентра, РКБ имени Куватова, а также у флюрографов, маммографов и узких специалистов.

В министерстве сообщили график движения поездов на следующей неделе:

  • 13—15 мая села Тирлянский Белорецкого района;
  • 16—17 мая села Абзаково Белорецкого района;
  • 14—15 мая села Ариево Дуванского района;
  • 16—17 мая села Михайловка Дуванского района;
  • 14—15 мая села Ангасяк Дюртюлинского района;
  • 16—17 мая села Юсупово Дюртюлинского района;
  • 13—15 мая села Канлы-Туркеево Буздякского района;
  • 16—20 мая села Копей-Кубово Буздякского района;
  • 13—14 мая села Крымский Альшеевского района;
  • 15 мая села Трунтаишево Альшеевского района;
  • 16—17 мая села Слак Альшеевского района;
  • 13—14 мая села Старо-Мусино Чишминского района;
  • 15—16 мая села Красный Зилим Архангельского района;
  • 17—20 мая села Ирныкши Архангельского района.

медицина