Минздрав Башкирии сообщил график работы «поездов здоровья»

В Башкирии, по данным минздрава республики, по-прежнему курсируют «поезда здоровья». В ведомстве отметили, что они работают по шести маршрутам. Главная задача — бесплатно обследовать население сел и деревень.
Жители республики могут провериться у специалистов Республиканского кардиоцентра, РКБ имени Куватова, а также у флюрографов, маммографов и узких специалистов.
В министерстве сообщили график движения поездов на следующей неделе:
13—15 маясела Тирлянский Белорецкого района; 16—17 маясела Абзаково Белорецкого района; 14—15 маясела Ариево Дуванского района; 16—17 маясела Михайловка Дуванского района; 14—15 маясела Ангасяк Дюртюлинского района; 16—17 маясела Юсупово Дюртюлинского района; 13—15 маясела Канлы-Туркеево Буздякского района; 16—20 маясела Копей-Кубово Буздякского района; 13—14 маясела Крымский Альшеевского района;
- 15 мая села Трунтаишево Альшеевского района;
16—17 маясела Слак Альшеевского района; 13—14 маясела Старо-Мусино Чишминского района; 15—16 маясела Красный Зилим Архангельского района; 17—20 маясела Ирныкши Архангельского района.