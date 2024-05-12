Скончался посол России в Мозамбике

Александр Суриков родился в 1956 году, а в 1978 году закончил МГИМО МИД СССР. Дипломат владел ученой степенью кандидата экономических наук. Он знал несколько языков, включая английский, испанский и португальский. В 2016—2017 годы он являлся замдиректора департамента Африки МИД. В июле 2017 годы Суриков возглавил дипмиссию, а в сентябре 2022-го ему присвоили ранг чрезвычайного и полномочного посла.