Самарцев ожидают температурные качели от −3 до +16

В ночь на понедельник, 13 мая, столбик термометра опустится до 0…+4 °C. Местами заморозки −1…-3°С. Ветер северный, 8…13 м/с. Переменная облачность. Местами пройдет дождь.
Днем воздух прогреется до +8…+13 °C. Ветер сохранит скорость и направление. Переменная облачность. Осадков не ожидается.
Ночью, 14 мая, будет малооблачно, без осадков. Ветер северный, 6…11 м/с. Температура воздуха 0…+4 °C. Местами заморозки −1…-3°C.
Днем ожидается переменная облачность, без осадков. Температура воздуха +9…+14 °C.
Ночью, 15 мая, синоптики также обещают малооблачную погоду, без осадков. Ветер северный, 6…11 м/с. Температура воздуха 0…+4 °C. Местами заморозки −1…-3°C.
Днем малооблачно, без осадков. Ветер сменит направление на северный, северо-восточный, и будет дуть со скоростью 6…11 м/с. Воздух прогреется до +11…+16 °C.