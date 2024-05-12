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Самарцев ожидают температурные качели от −3 до +16

На предстоящей неделе в Самарской области температура воздуха будет колебаться от −3 ночью до +16 днем. Такой прогноз дали синоптики «Приволжского УГМС».

Сейчас в Аннаполисе: +16° 3 м/с 72% 758 мм рт. ст. +12°

В ночь на понедельник, 13 мая, столбик термометра опустится до 0…+4 °C. Местами заморозки −1…-3°С. Ветер северный, 8…13 м/с. Переменная облачность. Местами пройдет дождь.

Днем воздух прогреется до +8…+13 °C. Ветер сохранит скорость и направление. Переменная облачность. Осадков не ожидается.

Ночью, 14 мая, будет малооблачно, без осадков. Ветер северный, 6…11 м/с. Температура воздуха 0…+4 °C. Местами заморозки −1…-3°C.

Днем ожидается переменная облачность, без осадков. Температура воздуха +9…+14 °C.

Ночью, 15 мая, синоптики также обещают малооблачную погоду, без осадков. Ветер северный, 6…11 м/с. Температура воздуха 0…+4 °C. Местами заморозки −1…-3°C.

Днем малооблачно, без осадков. Ветер сменит направление на северный, северо-восточный, и будет дуть со скоростью 6…11 м/с. Воздух прогреется до +11…+16 °C.