Белстат: более 56 тысяч браков заключено в Беларуси в 2023 году

Также по статистике за 2023-й в первый брак в Беларуси женщины вступали в среднем в 26,5 года, а мужчины в 28,8 года. Впервые в прошлом году вышли замуж почти 35 тысяч белорусок, а первый брак заключили более 36,9 тысячи мужчин.