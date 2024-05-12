Белстат: более 56 тысяч браков заключено в Беларуси в 2023 году

В Белстате сообщили о том, что в 2021 году в Беларуси было заключено 56 тысяч 44 брака.
И сейчас по статистике в республике в среднем на тысячу человек приходится 6,1 брака. При этом больше женатых в городе, чем в сельской местности: 6,7 и 4,0 брака на тысячу человек, соответственно.
Также по статистике за 2023-й в первый брак в Беларуси женщины вступали в среднем в 26,5 года, а мужчины в 28,8 года. Впервые в прошлом году вышли замуж почти 35 тысяч белорусок, а первый брак заключили более 36,9 тысячи мужчин.
Браков, в которых возраст жениха и невесты превышал 65 лет, в прошлом году было заключено 444. Из них впервые вступили в брак 42 женщины и 60 мужчин.
Относительно гражданства в Беларуси 93,8% браков заключается между гражданами страны. В 6% заключаемых браков один из супругов — иностранец. И всего 0,2% браков в Беларуси — союзы между иностранцами.
Также Белстат сообщил, что более 2,6 миллиона семей проживают в Беларуси.