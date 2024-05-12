Победителем Казанского марафона стал Алексей Реунков

Победителем ежегодного Казанского марафона стал Алексей Реунков. Мероприятие прошло в Казани, сообщили организаторы.
Алексей Реунков пробежал 42,2 километра за два часа 14 минут 19 секунд. Второе место получил Дмитрий Неделин, который отстал от победителя на миллисекунды. Тройку лидеров замкнул Руслан Хорошилов, прибежавший к финишу с результатом 2:14.52.
Среди женщин самой быстрой оказалась Луиза Дмитриева. Ее финальный результат составил 2:31.15. После к финишу прибежали Алена Татаринова (2:32.05) и Алина Прокопьева (2:32.38).
Напомним, в столице Татарстана стартовал второй день юбилейного «Казанского марафона».