Победителем Казанского марафона стал Алексей Реунков

Алексей Реунков пробежал 42,2 километра за два часа 14 минут 19 секунд. Второе место получил Дмитрий Неделин, который отстал от победителя на миллисекунды. Тройку лидеров замкнул Руслан Хорошилов, прибежавший к финишу с результатом 2:14.52.