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Голикова ожидает дальнейшего снижения числа женщин репродуктивного возраста

Количество российских женщин в репродуктивном возрасте будет уменьшаться еще длительное время, сообщила исполняющая обязанности вице-премьера Татьяна Голикова. Она также отметила, что, по данным Росстата, суммарный коэффициент рождаемости в России по итогам 2023 года составил 1,41. При этом в 41 регионе он был ниже среднероссийского.

Источник: РИА "Новости"

Репродуктивным считается возраст до 49 лет. При этом женщины в России в среднем рожают первого ребенка в 26 лет. Начало прироста числа женщин в возрасте 20−29 лет, которые чаще всего заводят детей, ожидается с 2028 года, отметила вице-премьер.

«Важно, чтобы мы выработали соответствующие адекватные меры, которые поддержат семьи, направленные на то, чтобы переломить те репродуктивные установки, которые сегодня существуют, потому что женщины принимают решение о рождении первого ребенка уже в более позднем возрасте», — заявила Голикова во время заседания комитета по труду и социальной политике в Госдуме.

В марте Татьяна Голикова говорила, что женщинам следует рожать первого ребенка до 24 лет, поскольку «настоящий репродуктивный возраст женщины короток». Президент Владимир Путин поручил обеспечить повышение суммарного коэффициента рождаемости до 1,6 к 2030 году и до 1,8 — к 2036-му.

демография