Голикова ожидает дальнейшего снижения числа женщин репродуктивного возраста

«Важно, чтобы мы выработали соответствующие адекватные меры, которые поддержат семьи, направленные на то, чтобы переломить те репродуктивные установки, которые сегодня существуют, потому что женщины принимают решение о рождении первого ребенка уже в более позднем возрасте», — заявила Голикова во время заседания комитета по труду и социальной политике в Госдуме.