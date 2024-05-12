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Сияние ночью было необычным. Почему так происходит?

Полярное сияние наблюдали в Ленобласти и других регионах.

Сейчас в Аннаполисе: +16° 3 м/с 72% 758 мм рт. ст. +12°

Экстремальный геомагнитный шторм продлил сезон северного сияния в Ленинградской области. Аврору в ночь на 12 мая наблюдали не только петербуржцы, но и жители других регионов, например Калининградской и Тюменской областей.

В Ленинградской области сезон охоты за сиянием заканчивается с приближением белых ночей. Но сильные сияния, как сегодняшнее, всё ещё хорошо видно — там, где этому не мешают облака. Редкими были и цвета сияния — розовый, сиреневый.

Самый распространенный цвет полярного сияния — зелёный. Зелёные сияния возникают, когда заряженные частицы сталкиваются с высокой концентрацией молекул кислорода в земной атмосфере на высотах 100−300 километров. Красные полярные сияния образуются, когда солнечные частицы вступают в реакцию с кислородом на больших высотах, обычно от 300 до 400 километров. Кислород здесь менее концентрирован и возбуждается с более высокой длиной волны, что делает свечение красным. Кроме того, человеческий глаз наиболее чувствителен к зелёному цветовому спектру, поэтому зелёные сияния мы видим лучше.

11 мая ученые зафиксировали экстремально сильную вспышку на Солнце, которая стала второй по силе за последние семь лет.