Сияние ночью было необычным. Почему так происходит?

Самый распространенный цвет полярного сияния — зелёный. Зелёные сияния возникают, когда заряженные частицы сталкиваются с высокой концентрацией молекул кислорода в земной атмосфере на высотах 100−300 километров. Красные полярные сияния образуются, когда солнечные частицы вступают в реакцию с кислородом на больших высотах, обычно от 300 до 400 километров. Кислород здесь менее концентрирован и возбуждается с более высокой длиной волны, что делает свечение красным. Кроме того, человеческий глаз наиболее чувствителен к зелёному цветовому спектру, поэтому зелёные сияния мы видим лучше.