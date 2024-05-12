В Керчи определили перечень запрещенных для купания мест

Ранее КП-Крым писала, что Митридатская лестница в Керчи сияет чистотой после обработки от плесени и грибка. Работы на объекте культурного наследия провели еще в марте, как только позволила погода. А вот с восстановлением поврежденных фрагментов пока не сложилось.