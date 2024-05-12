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В Керчи определили перечень запрещенных для купания мест

Администрация города просит всех воздержаться от купания в этих зонах.

Источник: Комсомольская правда

В Керчи определен перечень мест, где нельзя купаться этом году, сообщили в пресс-службе администрации города.

— Определен перечень мест, опасных и запрещенных для купания, на 2024 год. Администрация города убедительно просит всех воздержаться от купания в этих зонах во избежание травм или гибели, — говорится в сообщении.

Перечень, в который вошли 16 прибрежных зон, опубликован в телеграм-канале администрации Керчи.

Ранее КП-Крым писала, что Митридатская лестница в Керчи сияет чистотой после обработки от плесени и грибка. Работы на объекте культурного наследия провели еще в марте, как только позволила погода. А вот с восстановлением поврежденных фрагментов пока не сложилось.

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