В Керчи определили перечень запрещенных для купания мест

В Керчи определен перечень мест, где нельзя купаться этом году, сообщили в пресс-службе администрации города.
— Определен перечень мест, опасных и запрещенных для купания, на 2024 год. Администрация города убедительно просит всех воздержаться от купания в этих зонах во избежание травм или гибели, — говорится в сообщении.
Перечень, в который вошли 16 прибрежных зон, опубликован в телеграм-канале администрации Керчи.
Ранее КП-Крым писала, что Митридатская лестница в Керчи сияет чистотой после обработки от плесени и грибка. Работы на объекте культурного наследия провели еще в марте, как только позволила погода. А вот с восстановлением поврежденных фрагментов пока не сложилось.