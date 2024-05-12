Подтоплены дороги, бушует ветер. Что происходит в Сочи в разгул непогоды

Обещанные синоптиками дожди нагрянули в Сочи. На курорте прогнозировали ливни и порывы ветра до 15−17 метров в секунду. Непогода обрушилась на курорт уже днем 12 мая. В городе начался сильный ливень и не на шутку разыгрался ветер.
Так, из-за обильных осадков подтопило участок в районе 191-го км трассы А-147 Джубга — Сочи. На месте работают дежурные бригады службы содержания ФКУ Упрдор «Черноморье».
«С люков ливневой канализации сняты крышки, откачкой воды занимаются две единицы спецтехники. Линейный персонал находится на месте и контролирует ситуацию. Грунтовые воды повредили около трех квадратных метров облицовки подпорной стены. Дорожное сооружение будет восстанавливаться, как только позволят погодные условия», — сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Черноморье».
В настоящее время движение на участке трассы частично затруднено. Водителей просят воздержаться от долгих поездок между районами Сочи до улучшения погоды.
Из-за ливней и шквалистого ветра дороги местами превратились в реки. Из-за осадков разбушевалась и река Восточный Дагомыс.
В настоящее время городские службы продолжают работать в усиленном режиме.
«Жителям и гостям курорта рекомендовано воздержаться от отдыха у воды, не оставлять автомобили под деревьями, рекламными щитами или другими конструкциями, предпринять все необходимые меры предосторожности», — призвали в администрации Сочи.