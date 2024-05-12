Подтоплены дороги, бушует ветер. Что происходит в Сочи в разгул непогоды

Обещанные синоптиками дожди нагрянули в Сочи. На курорте прогнозировали ливни и порывы ветра до 15−17 метров в секунду. Непогода обрушилась на курорт уже днем 12 мая. В городе начался сильный ливень и не на шутку разыгрался ветер.