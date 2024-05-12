Отключения горячей воды в Ростове-на-Дону 13 мая — 6 июня: список улиц, границы участков

Уже в понедельник, 13 мая, сотни домов в Ростове-на-Дону почти на месяц останутся без горячей воды. Об этом ранее сообщил министр ЖКХ региона Сергей Сизиков. По его словам, отключения продлятся до 6 июня, то есть 24 дня.