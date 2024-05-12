Отключения горячей воды в Ростове-на-Дону 13 мая — 6 июня: список улиц, границы участков

Уже в понедельник, 13 мая, сотни домов в Ростове-на-Дону почти на месяц останутся без горячей воды. Об этом ранее сообщил министр ЖКХ региона Сергей Сизиков. По его словам, отключения продлятся до 6 июня, то есть 24 дня.
Так, в центре в границы отключения попадут улицы Пушкинская, Буденновский проспект, улица Серафимовича, проспект Сиверса, улицы Маркова, Локомотивная, Мечникова, Текучева и проспект Чехова.
Помимо этого, отключения ждут жителей улиц Курской, Тамбовской, Воронежской, Футбольной, Павленко, 20-й улицы и переулков — Верхоянского и Второго.
В Западном жилом массиве без горячей воды останутся дома по улицам Малиновского, Доватора, Мадояна, на проспекте Стачки, по улицам Литвинова, 2-й Володарской, Заводской, Каширской. А еще в переулке Машиностроительном, на улицах Пескова, Степана Разина, Профсоюзной и 3-й Кольцевой.