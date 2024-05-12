Умер заслуженный артист Беларуси Василий Ковальчук

Известно, что в Большом театре Беларуси Василий Ковальчук проработал более 35 лет, а впервые вышел на его сцену в 1989 году. В репертуаре народного артиста было свыше 30 оперных партий белорусских, русских и европейских композиторов. Это, например, партии Базилио в «Севильском цирюльнике», Рамфиса в «Аиде», Тимура в «Турандот», Монтероне в «Риголетто», Даланда в «Летучем голландце», а также Рыгора в «Дикой охоте короля Стаха».