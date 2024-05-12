Нодирбек Абдусатторов вновь обыграл чемпиона мира Магнуса Карлсена

ТАШКЕНТ, 12 мая — Sputnik. В Польше проходит турнир по шахматам в Superbet Rapid & Blitz Poland, в котором наряду со знаменитыми шахматистами принимает участие узбекский гроссмейстер Нодирбек Абдусатторов. На турнире по блицу узбекистанец одержал победу над Магнусом Карлсеном.
Во втором раунде с Абдусатторовым норвежский гроссмейстер бурно признал свое поражение, не скрывая досады.
Ранее олимпийский чемпион Абдусатторов уже выигрывал Магнуса в турнире по классическим шахматам «Tata Steel Chess-2023», проходившем в Нидерландах.
В нынешнем турнире «Superbet Poland 2024» также принимают участие Вэй И, Ян-Кшиштоф Дуда, Рамешбабу Прагнанандха, Аниш Гири, Арджун Эригайси, Доммараджу Гукеш, Винсент Каймер и Кирилл Шевченко.
Турнир с призовым фондом $175 тысяч завершится 12 мая.
Напомним, что в феврале этого года Нодирбек Абдусатторов вошел в число 10 сильнейших шахматистов мира в онлайн-рейтинге, и первым шахматистом в истории Узбекистана, добившимся такого успеха.