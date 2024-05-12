В Самарской области скончался Герой России Григорий Кириченко

Его подвиг во время службы на Северном Кавказе навсегда останется символом мужества и отваги. В том же году указом президента РФ ему присвоили звание Героя России. После отставки Григорий Кириченко принимал участии в общественной и военно-патриотической работе, встречался со школьниками, участниками СВО и их семьями, помогал военнослужащим.