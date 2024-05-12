В Самарской области скончался Герой России Григорий Кириченко

В воскресенье, 12 мая 2024 года, в Самарской области скончался Герой Российской Федерации Григорий Кириченко. Его не стало на 70-м году жизни. Об этом сообщили в правительстве региона.
Уроженец Луганской области после срочной службы остался в армии и участвовал в боевых действиях в Афганистане, Таджикистане и на Северном Кавказе, с честью выполняя воинский долг. В ночь на 1 января 1995 года в Грозном под шквальным обстрелом боевиков Григорий Кириченко вывез на танке 68 раненых.
Его подвиг во время службы на Северном Кавказе навсегда останется символом мужества и отваги. В том же году указом президента РФ ему присвоили звание Героя России. После отставки Григорий Кириченко принимал участии в общественной и военно-патриотической работе, встречался со школьниками, участниками СВО и их семьями, помогал военнослужащим.
Прощание с Героем РФ пройдет 14 мая в Тольятти во Дворце спорта «Волгарь» с 9:00 до 11:00, отпевание состоится в Спасо-Преображенском соборе с 12:00 до 13:00. А захоронение будет организовано в 13:30 на аллеи Героев Тольяттинского городского кладбища.
Редакция «КП-Самара» выражает соболезнования родным и близким Григория Кириченко.