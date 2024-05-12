В Пермь на один день вернется тепло

Начальник отдела метеопрогнозов пермского гидрометцентра Евгения Пищальникова рассказала о погоде в Пермском крае на начало предстоящей недели.
В понедельник, 13 мая, интенсивность осадков будет уменьшаться, но немного снег, мокрого снега все же выпадет. Температура воздуха ночью в Прикамье составит −6…-1°, в Перми будет около −2°, днем воздух прогреется до +5…+10° в крае и до +7° в Перми.
— 14 и 15 мая свое влияние распространит антициклон, поэтому ожидается без существенных осадков, небольшой мокрый снег может выпасть лишь на востоке региона. Ветер стихнет. Температурный фон ночью окажется на уровне −5…0° в Пермском крае и около −2° в Перми, днем 14 мая ожидается слабый прогрев: +4…+9° в Пркиамье и +6° в Перми. 15 мая в Пермском крае потеплеет до +7…+12°С, в Перми потеплеет до +11°, — прогнозирует Пищальникова.
По прогнозам Пищальниковой, с 16 мая в Пермском крае установится умеренно теплая погода. Но это не говорит о том, что в регион придет настоящая жара. Температура воздуха будет в пределах или на один градус ниже нормы — около +10 градусов в Пермском крае и около +8 градусов в Перми.