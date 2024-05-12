В Пермь на один день вернется тепло

По прогнозам Пищальниковой, с 16 мая в Пермском крае установится умеренно теплая погода. Но это не говорит о том, что в регион придет настоящая жара. Температура воздуха будет в пределах или на один градус ниже нормы — около +10 градусов в Пермском крае и около +8 градусов в Перми.