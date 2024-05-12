Стало известно, когда в Воронежскую область вернется 17-градусное тепло

В Воронежской области ожидается потепление в среду, 15 мая. В этот день столбики термометров местами по региону поднимутся до отметки +17 градусов. Дождя не ожидается. Об этом сообщает актуальный метеобюллетень Воронежского гидрометцентра.
В столице Черноземья воздух прогреется до +14 … +16 градусов. Осадки не прогнозируются. Скорость северо-восточного ветра составит 7−12 м/сек. Погоду в регионе будет определять гребень антициклона.
Согласно данным прогностической карты Гидрометцентра России для Центрального федерального округа, в Воронежской области действует желтый уровень погодной опасности из-за заморозков до −2 градусов. Предупреждение будет актуально с 18:00 воскресенья, 12 мая, до утра 13 мая, а также с вечера понедельника до 6:00 вторника, 14 мая.