Жители Самары заметили кражу цветов с клумбы на Аллее трудовой славы

Горожане обратили внимание, что люди трудятся, высаживают и ухаживают за уличными цветами, чтобы город выглядел облагороженным, а такие нарушители все портят. Ранее в Самаре из парка «Молодежный» украли ели. Их выкопали, вероятно, для того, чтобы пересадить на свой участок.