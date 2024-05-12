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Жители Самары заметили кражу цветов с клумбы на Аллее трудовой славы

В Самаре женщина срывала тюльпаны с клумбы и складывала к себе в пакет.

В Самаре по социальным сетям распространилось видео, на котором женщина срывала цветы с клумбы и складывала их к себе в пакет. Все произошло на Аллее трудовой славы.

— На проспекте Юных Пионеров женщина крала тюльпаны с клумб, ничего и никого не стесняясь. Она вырывала луковицы и складывала в свой пакет, — написали самарцы.

Горожане обратили внимание, что люди трудятся, высаживают и ухаживают за уличными цветами, чтобы город выглядел облагороженным, а такие нарушители все портят. Ранее в Самаре из парка «Молодежный» украли ели. Их выкопали, вероятно, для того, чтобы пересадить на свой участок.

Напомним, однолетние цветы высадили в Самаре в открытый грунт в апреле. Всего в 2024 году площадь цветников в областном центре составит 38,7 тысячи кв. м.