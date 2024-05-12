Аннаполис
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Отопление возобновили в основной части жилого фонда Нижнего Новгорода

Тепло вернули в 6 851 дом и в 563 социальных учреждения.

Источник: AP 2023

Отопление возобновили в основной части жилого фонда, а также в социальных учреждениях Нижнего Новгорода. Об этом сообщает пресс-служба администрации Нижнего Новгорода со ссылкой на департамент жилья и инженерной инфраструктуры.

Так, тепло вернули в 6 851 многоквартирный дом, что составляет 87 процентов от общего количества таких домов. Также отопление включили в 563 социальных учреждения, в числе которых детские сады, школы и больницы.

Однако без отопления по-прежнему остаются те объекты, где уже начался ремонт котельных, а также где идут работы по перекладке теплосетей. Тепло не вернули и на те объекты, где в момент пуска образовались повреждения на сетях.

Напомним, 7 мая мэр Юрий Шалабаев подписал постановление о возобновлении отопительного сезона в Нижнем Новгороде.

ЖКХ