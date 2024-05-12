Ограничения на посещение лесов сменились полным запретом уже в 13 районах Беларуси

Так, в них нельзя было въезжать на автомобиле и жечь костры. С этих выходных начал вводиться полный запрет на посещение лесных массивов.



Согласно информации карты запретов и ограничений на посещение лесов, публикуемой Минлесхозом, запрет введен уже в 13 районах страны: в Столбцовском районе Минской области, в Вороновском, Лидском, Мостовском, Щучинском районах Гродненской области, а также в Жабинковском, Ивановском, Брестском, Каменецком, Малоритском, Кобринском, Пинском и Пружанском районах Брестской области.



Как отмечают в Минлесхозе, в большинстве случаев причиной возникновения лесных пожаров становится именно человеческий фактор.

