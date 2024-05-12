Как опустошают бюджет: Правительство заплатило украинской фирме 60 млн.леев за восстановление разрушенного участка железной дороги в Молдове, год прошел — ни ремонта, ни денег

Работы даже не начались «из-за неисполнения обязательств» со стороны украинского подрядчика, сообщает Телеграм-канал mdprotest.
Повреждения на участке длиной в 350 метров появились летом 2022 года. Рельсы проходили вдоль крутого берега реки Прут.
Тогда власти заплатили 300 тысяч леев украинской компании за геологические исследования.
Результаты исследования, действительные только год, были переданы другой украинской фирме, которая взяла на себя разработку проекта по ремонту.
В августе 2023 года Правительство выделило 60 млн леев на срочное восстановление железнодорожного участка.
Ремонт должен был быть окончен к марту 2024 года, однако работы так и не начались.
Глава ЖДМ Сергей Томша заявил, что украинская компания «не выполнила своих обязательств».