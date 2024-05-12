Кандидатуру Сергея Цивилева поддержали в Государственной Думе

Комитет Государственной Думы по энергетике рекомендует утвердить Александра Новака в качестве заместителя председателя правительства РФ и Сергея Цивилева — в качестве министра энергетики РФ. Об этом сообщается на сайте российского парламента.
Павел Завальный, председатель комитета, прокомментировал такое решение, отметив профессиональные качества Новака и Цивилева и ответственное отношение к делу. Оба кандидата в отрасли давно, Новак — как заместитель председателя правительства, курирующий ТЭК, Цивилев — губернатор угольного региона и председатель комиссии Госсовета по энергетике.
«Уверен, совместная работа на новом этапе будет эффективной, взаимодействие — конструктивным, а развитие ТЭК — устойчивым», — сказал Завальный.
Кандидат на должность министра энергетики РФ Сергей Цивилев, выступая перед депутатами, заявил, что в своей работе буду опираться на регионы.
В своём телеграм-канале он прокомментировал события последнего дня.
«Независимо от того, как сложится моя судьба, я всегда буду благодарен Кузбассу и его жителям. Мы вместе с вами прошли путь длиной в шесть лет. Кузбасс — это очень сильный регион. Регион тружеников, воинов, победителей. Я счастлив, что жил и работал в Кузбассе», — написал Цивилев.