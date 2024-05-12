Кандидатуру Сергея Цивилева поддержали в Государственной Думе

«Независимо от того, как сложится моя судьба, я всегда буду благодарен Кузбассу и его жителям. Мы вместе с вами прошли путь длиной в шесть лет. Кузбасс — это очень сильный регион. Регион тружеников, воинов, победителей. Я счастлив, что жил и работал в Кузбассе», — написал Цивилев.