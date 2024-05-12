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В Новосибирске в ближайшие дни будут магнитные бури

В ближайшие дни в Новосибирске ожидается магнитная буря.

Сейчас в Аннаполисе: +15° 5 м/с 77% 759 мм рт. ст. +14°

Это астрономическое явление было зафиксировано специалистами лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ. Магнитная буря началась в воскресенье, 12 мая. Ее прогнозируют на протяжении всего дня.

Изменения в магнитосфере также прогнозируются в понедельник, 13 мая, с продолжительностью с полуночи до вечера.

Новая магнитная буря ожидается 14 мая с утра до полудня. Ее уровень классифицируется как слабый (G1).

Ранее Сиб.фм сообщал, что во время магнитных бурь спасатели рекомендуют новосибирцам не переутомляться и больше гулять.