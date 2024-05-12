Почти летняя погода вернется в Беларусь к концу следующей недели

В период с 13 по 17 мая дни с дождливой и прохладной погодой будут чередоваться с солнечными и умеренно теплыми. В частности, в начале недели будет преобладать облачная с прояснениями погода без существенных осадков. Это обусловит область высокого атмосферного давления и прохладные, влажные воздушные массы. Ветер будет северных направлений, умеренный. Ночные температуры составят от +3 до +8℃, с возможными заморозками до −3 С, дневные — от +10 до +17℃, теплее всего окажется в Бресте — там до +18 С.