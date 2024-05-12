Почти летняя погода вернется в Беларусь к концу следующей недели

МИНСК, 12 мая — Sputnik. Некомфортная погода в Беларуси продлится еще несколько дней, и лишь к концу следующей недели станет ощутимым возвращение тепла.
При этом, как сообщает телеканал ОНТ со ссылкой на синоптика Дмитрия Рябова, температурный фон все равно останется немного ниже нормы, к которой он вернется лишь в третьей декаде последнего месяца весны.
В период с 13 по 17 мая дни с дождливой и прохладной погодой будут чередоваться с солнечными и умеренно теплыми. В частности, в начале недели будет преобладать облачная с прояснениями погода без существенных осадков. Это обусловит область высокого атмосферного давления и прохладные, влажные воздушные массы. Ветер будет северных направлений, умеренный. Ночные температуры составят от +3 до +8℃, с возможными заморозками до −3 С, дневные — от +10 до +17℃, теплее всего окажется в Бресте — там до +18 С.
К середине недели Беларусь все также будет пребывать в области высокого атмосферного давления. Однако на фоне облачности и почти отсутствия осадков в страну начнут поступать умеренно теплые воздушные массы. Влажность с 90% снизится до 50%. Ночью в среду ожидается от +3 до +9℃, днем воздух прогреется от +12 до +18℃ по республике.
В четверг через территорию республики двинутся малоактивные атмосферные фронты. Будет облачно с прояснениями. По северо-востоку и в крайних юго-западных районах в этот день, а на следующий, в пятницу, -на большей части страны пройдут дожди. Влажность составит до 80%. Ветер будет юго-восточный умеренный. Ночью столбики термометров будут курсировать от отметки +2 до +9℃. Дневные температуры в четверг составят от +14 до +17℃, в пятницу — от +13 до +17℃.
В выходные дни на территорию Беларуси начнут поступать более теплые, но влажные воздушные массы. По прогнозам — облачно с небольшими прояснениями, в большинстве районов пройдут кратковременные дожди. Ночью и утром не обойдется в некоторых частях страны без туманов, видимость при которых составит до 500 метров. Ветер ожидается восточный умеренный, временами порывистый. Влажность — до 80%. Ночные температуры составят от +6 до +12℃, в середине дня в субботу — до +20℃, в воскресенье — до +22℃.
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