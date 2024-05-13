Омский боец Шлеменко высказался за то, чтобы женщины покрывали голову платками

«Я только за. Тем более у нас прекрасные павлопосадские шелковые платки — просто бомба. У моей бабушки такой платок был. Мне нравилось, что она его носила. У моей жены есть такие платки, иногда она их надевает. У моей дочери есть — я ей подарил. Считаю, что это была бы хорошая инициатива. Почему бы это не вернуть? Не с чисто религиозной точки зрения — что нужно обязательно [покрывать голову]. Там же есть посыл, что все нужно прятать. С косами так же — у невесты было две косы, у жены — одна. А тут мне просто нравится, как это выглядит», — сказал Шлеменко.