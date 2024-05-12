Пять районов Новосибирска останутся без горячей воды 15 мая

В Новосибирске стартуют гидравлические испытания. Горячую воду 15 мая отключат в пяти районах города: Октябрьском, Первомайском, Калининском, Ленинском и Кировском.
В каждом районе определят улицы, на которых временно отключат горячую воду. Их список можно уточнить на сайте СГК. Сроки отключения горячей воды варьируются от 15 до 28 мая.
Отметим, что вода станет прохладнее уже с 13 мая. Испытывать теплосети на прочность и плотность энергетики будут в 13 этапов. Первыми проверят теплосети ТЭЦ-3, ТЭЦ-4 и ТЭЦ-5. Испытания пройдут летом. В этот период температура воды в трубах не превысит +40°С, чтобы не обжечь людей в случае ЧП. Горячая вода вернется в квартиры новосибирцев после устранения выявленных дефектов, но не позднее 14 дней с начала испытаний.