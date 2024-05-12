Пять районов Новосибирска останутся без горячей воды 15 мая

Отметим, что вода станет прохладнее уже с 13 мая. Испытывать теплосети на прочность и плотность энергетики будут в 13 этапов. Первыми проверят теплосети ТЭЦ-3, ТЭЦ-4 и ТЭЦ-5. Испытания пройдут летом. В этот период температура воды в трубах не превысит +40°С, чтобы не обжечь людей в случае ЧП. Горячая вода вернется в квартиры новосибирцев после устранения выявленных дефектов, но не позднее 14 дней с начала испытаний.