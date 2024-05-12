Дожди с грозами и сильный ветер: в большинстве регионов объявлено штормовое предупреждение

На западе, юге Карагандинской, в центре области Улытау, на крайнем юге Актюбинской области, на юге области Абай, Костанайской области, на западе, юге, в центре Западно-Казахстанской, на западе Атырауской, на юго-востоке Восточно-Казахстанской области ожидается высокая пожарная опасность, на западе Кызылординской области сохраняется высокая пожарная опасность, в Казалинском районе Кызылординской области, на западе, в пустынных районах Туркестанской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.