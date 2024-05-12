Дожди с грозами и сильный ветер: в большинстве регионов объявлено штормовое предупреждение

По республике ожидается усиление ветра, на северо-западе, севере — шквалистый ветер, ночью и утром на востоке — туман.
На западе, юге Карагандинской, в центре области Улытау, на крайнем юге Актюбинской области, на юге области Абай, Костанайской области, на западе, юге, в центре Западно-Казахстанской, на западе Атырауской, на юго-востоке Восточно-Казахстанской области ожидается высокая пожарная опасность, на западе Кызылординской области сохраняется высокая пожарная опасность, в Казалинском районе Кызылординской области, на западе, в пустынных районах Туркестанской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
Штормовое предупреждение объявлено в большинстве регионов страны.
В горных, предгорных районах Алматинской области и Алматы ожидаются гроза, град. Ветер северо-восточный, при грозе порывы 17−22 м/с.
Днём на западе, севере, в центре области Улытау ожидается гроза. Ветер южный на западе, севере, в центре области 15−20, днем на западе области порывы 23 м/с. В центре области сохраняется высокая пожарная опасность. В Жезказгане днём ожидается гроза.
В Карагандинской области ожидается ветер южный днем на западе, севере области порывы 15−20 м/с. На западе, юге области сохраняется высокая пожарная опасность.
Ночью в северной половине, днем на юге, востоке Актюбинской области ожидаются гроза, днем град, шквал. Ветер юго-восточный с переходом на северный на юге, востоке, в центре области порывы 15−20 м/с. На крайнем юге области сохраняется высокая пожарная опасность.
В Астане ожидается ветер юго-западный порывы 15−20 м/с.
Ночью и утром на востоке Восточно-Казахстанской области ожидается туман. На юго-востоке Восточно-Казахстанской области ожидается высокая пожарная опасность.
Ночью на юго-западе области Абай ожидается ветер северный, северо-восточный 15−18 м/с. На юге области Абай сохраняется высокая пожарная опасность.
На западе, в пустынных районах Туркестанской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
На западе, севере, востоке Мангистауской области ожидаются гроза, град. Ветер северо-западный, северный на западе, юго-востоке области порывы 15−20 м/с. В Актау временами ожидается гроза.
Днём на западе, севере Северо-Казахстанской области ожидается сильный дождь, град, шквал. Днем гроза. Ветер юго-западный 15−20, днем порывы 23−28 м/с. В Петропавловске днём ожидается гроза, град, шквал. Ветер юго-западный 15−20, днем порывы 23−28 м/с.
Утром и днем на западе, в центре Кызылординской области ожидается гроза. Ветер юго-восточный, южный на западе, в центре области 15−20 м/с. На западе области сохраняется высокая пожарная опасность, в Казалинском районе сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
Днём на западе, севере Павлодарской области ожидается ветер южный порывы 15−20 м/с.
Ночью на западе, севере, востоке Костанайской области ожидается гроза, днем гроза, на востоке, юге области град, шквал. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный ночью порывы 15−20 м/с, днём 15−20, на востоке, юге области порывы 23−28 м/с. На юге Костанайской области ожидается высокая пожарная опасность. В Костанае ожидается гроза. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный порывы 15−20 м/с.