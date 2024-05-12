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В Омске с понедельника начинают отключать отопление

Согласно постановлению городской администрации от 8 мая 2024 года, в Омске с понедельника, 13 мая 2024 года, официально завершается отопительный сезон. Это значит, что батареи в домах омичей в ближайшее время станут холодными.

Напомним, решение об окончании отопительного периода принимается исходя из погодных условий. Согласно правилам, отопительный сезон завершается, когда среднесуточная температура воздуха будет стабильно выше 8 градусов по Цельсию, а в долгосрочном прогнозе погоды нет существенных похолоданий.

Как сообщалось ранее, в постановлении об окончании отопительного сезона также устанавливается предварительная дата начала следующего отопительного сезона в 2024—2025 годах — это 1 октября 2024 года.

Добавим, в некоторых районах Омской области отопительный сезон уже завершили официально. В частности, отопление отключили в Таврическом (со 2 мая), Любинском (с 10 мая) районах Омской области.

ЖКХ