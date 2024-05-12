В Омске с понедельника начинают отключать отопление

Напомним, решение об окончании отопительного периода принимается исходя из погодных условий. Согласно правилам, отопительный сезон завершается, когда среднесуточная температура воздуха будет стабильно выше 8 градусов по Цельсию, а в долгосрочном прогнозе погоды нет существенных похолоданий.
Как сообщалось ранее, в постановлении об окончании отопительного сезона также устанавливается предварительная дата начала следующего отопительного сезона в 2024—2025 годах — это 1 октября 2024 года.
Добавим, в некоторых районах Омской области отопительный сезон уже завершили официально. В частности, отопление отключили в Таврическом (со 2 мая), Любинском (с 10 мая) районах Омской области.