В США умер первый пациент, которому пересадили почку свиньи

Мужчина страдал гипертонией и диабетом второго типа. В 2018-м ему пересадили человеческую почку, однако пять лет спустя появились проблемы в ее работе, пишет CBS. В итоге он получил почку свиньи, в которой гены животного заменили на человеческие, чтобы улучшить ее работоспособность. Хирурги предполагали, что орган прослужит не менее двух лет.