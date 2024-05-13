Футболисты омской команды «Иртыш» победили «Торпедо»

«В первую очередь, поздравляю с победой и благодарю наших болельщиков. Они приехали в таком большом количестве, и это колоссальная поддержка. Спасибо всем, кто нас поддерживает и в Омске и за нас переживает. Такая поддержка придаёт команде больше импульса. По игре. Начало матча нам не очень понравилось, могли и более предметно играть. Мы стараемся улучшать игровые компоненты. Работаем над качеством. Выделять кого-то по итогам сегодняшней игры не стал бы. Все ребята трудятся, работают, все вместе — на поле, и на скамейке», — сказал Мишаткин.