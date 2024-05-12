Бельчонка с черепно-мозговой травмой спасли в Екатеринбурге

У бельчонка было едва заметное дыхание, это говорило о том, что он жив. По всем признакам у рыжего пушистика была черепно-мозговая. Ее незамедлительно принялись лечить. Бельчонку сразу же дали противоотечные препараты, рассказали волонтеры отряда «Белкоспас».