В Волгоградской области падает рождаемость и растет смертность

Если смотреть статистику по итогам марта текущего года, то она несколько отличается. За месяц в Волгоградской области родилось 1300 малышей, что на 116 человек или на 8,2% меньше, чем за тот же период 2023-го. Смертность тоже снизилась — на 9,3%. В регионе умерли 2647 человек, среди них 4 младенца. За счет естественных причин область потеряла 1347 жителей. Заключили брак в первый месяц весны 949 пар, распалась 881 семья. Таким образом, число браков выросло на 13,4%, разводов стало меньше на 2,3%.