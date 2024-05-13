В Волгоградской области падает рождаемость и растет смертность

За первый квартал 2024 года рождаемость в Волгоградской области снизилась на 3,7%. Смертность выросла на 0,4%. Население региона уменьшилось на 4386 человек за счет естественных причин. При этом смертность превысила рождаемость на 109,8%. В целом по России этот показатель почти вдвое ниже — 59,8%. Такие данные за январь-март представил Росстат, сообщает сайт volgograd.kp.ru.
Так, за три месяца в регионе появились на свет 3996 мальчиков и девочек. Умерли за тот же период 8382 человека. Естественная убыль населения по сравнению с первым кварталом 2023-го заметно подросла. Зато жениться волгоградцы стали чаще на 5%. Впрочем, и разводиться тоже — на 6,3%. Количество распавшихся семей превысило число вновь созданных ячеек общества на 373 или почти на 17%.
Если смотреть статистику по итогам марта текущего года, то она несколько отличается. За месяц в Волгоградской области родилось 1300 малышей, что на 116 человек или на 8,2% меньше, чем за тот же период 2023-го. Смертность тоже снизилась — на 9,3%. В регионе умерли 2647 человек, среди них 4 младенца. За счет естественных причин область потеряла 1347 жителей. Заключили брак в первый месяц весны 949 пар, распалась 881 семья. Таким образом, число браков выросло на 13,4%, разводов стало меньше на 2,3%.
В целом статистика неутешительная. Тем более, что и за счет миграции область уже давно теряет население. Уезжают из Волгограда в поисках лучшей жизни куда больше людей, чем приезжают.