Готовьтесь к пробкам на трассе «Сортавала». Ремонт на участке у Петербурга сдвинули

На участке с 9-го по 25-й километр будут устранять колейность на всех четырех полосах. Предполагается поэтапно перекрывать по одной полосе в обоих направлениях, а на второй ограничивать скорость до 50 км/ч. Дорожники будут работать круглосуточно в две смены.