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Готовьтесь к пробкам на трассе «Сортавала». Ремонт на участке у Петербурга сдвинули

Ремонт на участке трассы «Сортавала» у Петербурга перенесли.

Источник: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»

Начало работ по ликвидации колейности на федеральной трассе «Сортавала», от деревни Скотное до деревни Керро, перенесли на 19 мая. Об этом сообщила 12 мая пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Изначально ремонт собирались проводить с 12 мая по 25 июня. Теперь завершение запланировано на 2 июля. Таким образом, сильных пробок стоит ждать в последний майский уик-энд и первый июньский.

На участке с 9-го по 25-й километр будут устранять колейность на всех четырех полосах. Предполагается поэтапно перекрывать по одной полосе в обоих направлениях, а на второй ограничивать скорость до 50 км/ч. Дорожники будут работать круглосуточно в две смены.