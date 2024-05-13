Пик паводка в Атырау ожидается через 4−5 дней

Первым объектом посещения стал канал «Соколок» протяженностью 32 км. Он предназначен для разгрузки большого течения реки Жайык в сторону Атырау. «Соколок» соединяет Жайык и Каспийское море в обход города и может принять на себя около 100 кубометров воды в секунду. Также вице-премьер проинспектировал работу нового канала протяженностью 24 км.