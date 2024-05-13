Какой сегодня день: 13 мая

Знаете ли вы, что именно 13 мая поэт Александр Пушкин попросил руки своей возлюбленной Натальи Гончаровой?
О том, чем еще ознаменовано 13 мая, — в справке Sputnik.
Что произошло 13 мая
В 1888 году в Бразилии было отменено рабство.
В 1927 году в Киеве был создан футбольный клуб «Динамо Киев».
В 1991 году начала регулярное вещание Всероссийская государственная телерадиокомпания (ВГТРК).
Кто родился 13 мая
Белорусская актриса Стефания Станюта (1905−2000).
Белорусский художник-монументалист Александр Кищенко (1933−1997).
Писатель-фантаст Роджер Желязны (1937−1995).
Певец Стиви Уандер (1950).
Баскетболист Деннис Родман (1961).
Певица Маша Распутина (1964).
Актер Роберт Паттинсон (1986).
Певец Александр Рыбак (1986).
Футболист Ромелу Лукаку (1993).
13 мая в православном календаре
В этот день православные чтут память апостола Иакова Зеведеева, святителя Игнатия — епископа Кавказского, святителя Доната — епископа Еврийского. Также церковь вспоминает обретение мощей святителя Никиты, затворника Печерского.
Именины
13 мая именины у Якова, Максима, Никиты, Климента, Ефрема, Игнатия и Василия.