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Какой сегодня день: 13 мая

Этот день является 134-м в григорианском календаре. До конца года остается 232 дня.

Источник: Мэрия Хабаровска

Знаете ли вы, что именно 13 мая поэт Александр Пушкин попросил руки своей возлюбленной Натальи Гончаровой?

О том, чем еще ознаменовано 13 мая, — в справке Sputnik.

Что произошло 13 мая

В 1888 году в Бразилии было отменено рабство.

В 1927 году в Киеве был создан футбольный клуб «Динамо Киев».

В 1991 году начала регулярное вещание Всероссийская государственная телерадиокомпания (ВГТРК).

Кто родился 13 мая

Белорусская актриса Стефания Станюта (1905−2000).

Белорусский художник-монументалист Александр Кищенко (1933−1997).

Писатель-фантаст Роджер Желязны (1937−1995).

Певец Стиви Уандер (1950).

Баскетболист Деннис Родман (1961).

Певица Маша Распутина (1964).

Актер Роберт Паттинсон (1986).

Певец Александр Рыбак (1986).

Футболист Ромелу Лукаку (1993).

13 мая в православном календаре

В этот день православные чтут память апостола Иакова Зеведеева, святителя Игнатия — епископа Кавказского, святителя Доната — епископа Еврийского. Также церковь вспоминает обретение мощей святителя Никиты, затворника Печерского.

Именины

13 мая именины у Якова, Максима, Никиты, Климента, Ефрема, Игнатия и Василия.