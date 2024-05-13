Что можно и нельзя делать в день Якова Теплого 13 мая, который называют день Иакова Заведеева

Не следует в указанный свататься, устраивать помолвки, свадьбы. Согласно приметам, тот, кто нарушит запрет, будет несчастным в браке. Нельзя надевать вещи розового, красного цвета. Считается, что можно так и не встретить на протяжении года свою половинку. День не подходит для длительных поездок, так как можно привлечь неприятности.