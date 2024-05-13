Что можно и нельзя делать в день Якова Теплого 13 мая, который называют день Иакова Заведеева

Православная церковь 13 мая вспоминает брата Ивана Богослова — Иакова Заведеева. В народе отмечают день Якова Теплого. Название связано с тем, что с 13 мая устанавливалось тепло, а холода уходили навсегда. Есть еще одно название — Яков звездочный.
Что нельзя делать 13 мая
Не следует в указанный свататься, устраивать помолвки, свадьбы. Согласно приметам, тот, кто нарушит запрет, будет несчастным в браке. Нельзя надевать вещи розового, красного цвета. Считается, что можно так и не встретить на протяжении года свою половинку. День не подходит для длительных поездок, так как можно привлечь неприятности.
Что можно делать 13 мая
По традиции, 13 мая готовили блюда из молочных продуктов, овощей, яиц. День подходит для того, чтобы построить планы на будущее. А еще 13 мая было принято посвящать саморазвитию.
Согласно приметам, если нет звезд на небе, то будет дождь. В том случае, если зацвела черемуха, то в скором времени похолодает. Ясное небо на восходе указывает на теплое лето.