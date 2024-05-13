Временно закрыли участок республиканской трассы Атырау — Уральск

«В связи с угрозой подтопления с 22:00 закрывается участок республиканской трассы Атырау — Уральск протяженностью семь километров, пролегающей через посёлок Индербор. Автомобилистам, следующим в Уральск, следует воспользоваться трассой Атырау — Махамбет», — сообщили в штабе.