Временно закрыли участок республиканской трассы Атырау — Уральск

«В связи с угрозой подтопления с 22:00 закрывается участок республиканской трассы Атырау — Уральск протяженностью семь километров, пролегающей через посёлок Индербор. Автомобилистам, следующим в Уральск, следует воспользоваться трассой Атырау — Махамбет», — сообщили в штабе.
Опасность подтопления дорожного участка усилилась в связи с ростом уровня воды и сильным ветром. Несмотря на обваловку дороги, наблюдается размытие асфальтового покрытия и выход воды на поверхность..
Согласно оперативной сводке на 20:00 часов 12 мая, в посёлке Индербор уровень воды в реке Жайык составил 1036 сантиметров, критический уровень — 845 сантиметров.