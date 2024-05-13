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Временно закрыли участок республиканской трассы Атырау — Уральск

В Атырауской области временно закрыт участок дороги Атырау — Индер — Уральск, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на оперативный штаб по ЧС региона.

Источник: Оперативный штаб по ЧС Атырауской области

«В связи с угрозой подтопления с 22:00 закрывается участок республиканской трассы Атырау — Уральск протяженностью семь километров, пролегающей через посёлок Индербор. Автомобилистам, следующим в Уральск, следует воспользоваться трассой Атырау — Махамбет», — сообщили в штабе.

Опасность подтопления дорожного участка усилилась в связи с ростом уровня воды и сильным ветром. Несмотря на обваловку дороги, наблюдается размытие асфальтового покрытия и выход воды на поверхность..

Согласно оперативной сводке на 20:00 часов 12 мая, в посёлке Индербор уровень воды в реке Жайык составил 1036 сантиметров, критический уровень — 845 сантиметров.