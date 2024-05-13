Об опасных ядовитых тварях рассказали в Кыргызстане

Она может поранить человека до крови, но не более того. Ядовитых желез у нее нет. Но при укусе вводит в рану пищеварительный сок, из-за чего в организм может попасть инфекция от разлагающихся остатков ранее съеденных насекомых. Это может привести к воспалению.