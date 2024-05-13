Об опасных ядовитых тварях рассказали в Кыргызстане

В отделе животного мира Министерства природных ресурсов, экологии и технического надзора страны рассказали, кто еще может нанести вред человеку.
Скорпион
Укус скорпиона для человека очень болезненный. Пораженное место быстро краснеет; появляется опухоль по всей конечности. Яд кыргызстанских скорпионов болезненный, но не смертельный. В стране от укуса скорпиона еще никто не умирал. Следует помнить, что они не нападают первыми, а жалят в целях самозащиты.
Фаланга
Она может поранить человека до крови, но не более того. Ядовитых желез у нее нет. Но при укусе вводит в рану пищеварительный сок, из-за чего в организм может попасть инфекция от разлагающихся остатков ранее съеденных насекомых. Это может привести к воспалению.
Джунгарский тарантул
Укус тарантула считается менее опасным, чем укус каракурта, но значительно более сильным, чем у скорпиона.
Туристам следует устраивать ночлег засветло после тщательного осмотра места. Не рекомендуется останавливаться на солончаках. Самый надежный способ избежать возможности заползания ядовитых пауков в палатки — применение обыкновенного противомоскитного полога с пришитым брезентовым дном и застежкой- «молнией» сбоку.
Распространение тарантула: Западный, Северный и Внутренний Тянь—Шань, территория Иссык—Кульской котловины.
Каракурт
Каракурт впрыскивает малое количество яда, но он токсичен. При укусе следов нет, место укуса можно определить только по боли. Особой токсичностью отличается яд половозрелых женских особей.
Опасны множественные укусы.
Таежный клещ
Серьезную опасность для кыргызстанцев представляют клещи — переносчики энцефалита, острого инфекционного вирусного заболевания с преимущественным поражением центральной нервной системы.
В целях защиты от их укусов рекомендуется применять средства, отпугивающие и уничтожающие насекомых (репелленты и инсектициды). В вечернее и ночное время в лесу, на природе и в местности с высокой растительностью носить длинные брюки и высокие носки, одежду с длинными рукавами.
С кем еще лучше не встречаться
В Кыргызстане водятся гадюки и щитомордники. Кусаются и ужи, однако яда у них нет, поэтому это просто больно.
Следует осторожнее быть с сурками, которые зачастую являются переносчиками чумы.
Для предотвращения заражения чумой при нахождении путешественников на территории природного очага следует избегать контактов с живыми и павшими грызунами, места стоянок выбирать так, чтобы рядом не было нор грызунов, места с палатками следует обрабатывать инсектицидом, одежду — репеллентом.
Кроме того, стоить помнить, что от животных можно заразиться бешенством. Вирус передается со слюной. Поэтому при укусе любого животного необходимо срочно обращаться к врачу.