Работы на первой половине Шакшинского моста в Уфе закончатся в июне

Строители уже смонтировали опалубки подферменных площадок опор и металлоконструкции пролетных строений правой половины мостового сооружения, а также продолжают работы по бетонированию выравнивающего слоя.
— На объекте задействованы около 70 человек, используется тяжелая строительная техника, а работы ведутся в круглосуточном режиме, — сообщили в минтрансе Башкирии.
Работы на этой части моста планируется завершить в июне этого года, после чего будет перезапущено автомобильное движение. А строители приступят к ремонту второй половины сооружения.
— Все работы планируется завершить в 2025 году, — добавили в пресс-службе регионального Кабмина. — Стоимость ремонта составляет более двух миллиардов рублей.
Стоит отметить, что еще до начала ремонтных работ были синхронизированы электрички и автобусные перевозки с добавлением рейсов. Это было сделано с целью обеспечения транспортной доступности уфимского микрорайона Шакша.
— Добавили две электрички и на каждую из них — по два дополнительных вагона, — уточнили в пресс-службе башкирского Кабмина. — Таким образом, на участке Уфа — Шакша с шести утра и до 22 часов курсирует 25 пригородных поездов, в том числе 13 поездов в четном направлении и 12 в нечетном.
Напомним, капитальный ремонт Шакшинского моста ведется в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Он разработан российским минтрансом для исполнения положений указа Владимира Путина. Масштаб этого нацпроекта охватывает практически всю страну, а участие в нем принимают 84 региона России.