Работы на первой половине Шакшинского моста в Уфе закончатся в июне

— Добавили две электрички и на каждую из них — по два дополнительных вагона, — уточнили в пресс-службе башкирского Кабмина. — Таким образом, на участке Уфа — Шакша с шести утра и до 22 часов курсирует 25 пригородных поездов, в том числе 13 поездов в четном направлении и 12 в нечетном.