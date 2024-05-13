Первое китайское судно с мрамором отправилось по Амуру в Хабаровск

Речной пункт пропуска «Фуюань» начал работать еще 30 апреля на грузовом направлении. Известно, что из него в 15:45 по местному времени вышел толкач «Бингэтуй-222» с двумя баржами. Они были нагружены рулонной сталью, механическим оборудованием и мрамором, рассказал начальник центра обслуживания пункта пропуска «Фуюань» Юй Хайтао. Общая масса груза составила 1160 тонн.