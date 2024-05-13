В Новосибирске 13 мая завершился отопительный сезон

Сегодня, 13 мая, в Новосибирске официально завершился отопительный сезон. Мэр Максим Кудрявцев подписал соответствующее постановление еще 8 мая. С этого дня городские службы приступили к подготовке объектов энергетического хозяйства и жилищного фонда к новому отопительному сезону — 2024−2025 годов.
Уточним, отопление отключают, когда среднесуточная температура воздуха превышает +8º С в течение пяти дней. При этом, стоит напомнить, в начале месяца на город обрушился аномальный снегопад, которого уже никто не ждал..
Что же касается прогноза погоды на ближайшую неделю, то, согласно данных gismeteo.ru, подобных «сюрпризов» от небесной канцелярии не предвидится: днем в областном центре ожидается до +16º…+21º, ночью от +4º…до +8º.