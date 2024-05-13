«Она ударила его ножом»: супруга и дочь задержанного в России американца приводят другую версию событий

Напомним, ранее появилась двоякая информация о том, что штаб-сержант критиковал президента США Джо Байдена и блок НАТО. Это следует из его слов в видеороликах соцсети TikTok (12+), которые, вероятно, публиковала его российская спутница. Она, в свою очередь, снимала американского солдата с 2021 года, иногда нелестно отзываясь о нем на русском. Сейчас видеозаписи скрыты от общего доступа.