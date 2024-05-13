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«Она ударила его ножом»: супруга и дочь задержанного в России американца приводят другую версию событий

Жена арестованного во Владивостоке американца считает, что россиянка ударила его ножом.

Источник: Соцсети

Международный скандал, связанный с арестом американского штаб-сержанта Гордона Блэка во Владивостоке, оброс дополнительными деталями. Как оказалось, военнослужащий не только женат, у него есть дочь. Супруга и ребенок якобы стали свидетелями ссоры между ним и россиянкой Александрой, сообщает «Комсомольская правда — Дальний Восток» со ссылкой на Reuters.

Информацию об этом американское издание приводит со ссылкой на единственное интервью Меган Блэк. За несколько месяцев до своего ареста в России, как уточняет представительство МИД РФ во Владивостоке, штаб-сержант позвонил своей дочери. Вместо обычного диалога родственники услышали на другом конце провода крики. Как подчеркнула супруга Гордона, россиянка ударила его ножом и расцарапала лицо.

«2 мая [2024-го], в тот день, когда российские власти арестовали Блэка в местном отеле [во Владивостоке], она получила от него сообщение. В нем говорилось, что Гордон не вернется домой», — сказала Меган Блэк.

На тот момент пара завершила процедуру развода. Адвокат супруги пояснил, что та не получила никаких положенных пособий, хотя имеет на них право, несмотря на расставание.

«По словам адвоката, хотя Меган Блэк заботится об их дочери, муж отказался выплачивать назначенные судом алименты. По его словам, только после того, как супруга обратилась к военным и их адвокатам, последние начали удерживать часть алиментов из положенного жалования», — приводит выдержки из американского СМИ представительство МИД РФ во Владивостоке.

Напомним, ранее появилась двоякая информация о том, что штаб-сержант критиковал президента США Джо Байдена и блок НАТО. Это следует из его слов в видеороликах соцсети TikTok (12+), которые, вероятно, публиковала его российская спутница. Она, в свою очередь, снимала американского солдата с 2021 года, иногда нелестно отзываясь о нем на русском. Сейчас видеозаписи скрыты от общего доступа.

«Комсомолка» также описала хронологию отношений Блэка и россиянки. Вероятно, пара познакомилась в Южной Корее. Источник подтвердил, что девушка не написала заявление о побоях — только о краже. Блэк скрылся с 200 тысячами рублей после того, как избил ее. Возможно, что он сделал это в качестве защиты в ответ на действия девушки. Это решать уже правоохранительным органам.

Блэк арестован до 2 июля и содержится в местном СИЗО. Общественники в Приморье хотели навестить его 13 мая, однако на момент публикации эти планы под вопросом.