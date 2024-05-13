«Она ударила его ножом»: супруга и дочь задержанного в России американца приводят другую версию событий

Международный скандал, связанный с арестом американского штаб-сержанта Гордона Блэка во Владивостоке, оброс дополнительными деталями. Как оказалось, военнослужащий не только женат, у него есть дочь. Супруга и ребенок якобы стали свидетелями ссоры между ним и россиянкой Александрой, сообщает «Комсомольская правда — Дальний Восток» со ссылкой на Reuters.
Информацию об этом американское издание приводит со ссылкой на единственное интервью Меган Блэк. За несколько месяцев до своего ареста в России, как уточняет представительство МИД РФ во Владивостоке, штаб-сержант позвонил своей дочери. Вместо обычного диалога родственники услышали на другом конце провода крики. Как подчеркнула супруга Гордона, россиянка ударила его ножом и расцарапала лицо.
«2 мая [2024-го], в тот день, когда российские власти арестовали Блэка в местном отеле [во Владивостоке], она получила от него сообщение. В нем говорилось, что Гордон не вернется домой», — сказала Меган Блэк.
«По словам адвоката, хотя Меган Блэк заботится об их дочери, муж отказался выплачивать назначенные судом алименты. По его словам, только после того, как супруга обратилась к военным и их адвокатам, последние начали удерживать часть алиментов из положенного жалования», — приводит выдержки из американского СМИ представительство МИД РФ во Владивостоке.
Напомним, ранее появилась двоякая информация о том, что штаб-сержант критиковал президента США Джо Байдена и блок НАТО. Это следует из его слов в видеороликах соцсети TikTok (12+), которые, вероятно, публиковала его российская спутница. Она, в свою очередь, снимала американского солдата с 2021 года, иногда нелестно отзываясь о нем на русском. Сейчас видеозаписи скрыты от общего доступа.
«Комсомолка» также описала хронологию отношений Блэка и россиянки. Вероятно, пара познакомилась в Южной Корее. Источник подтвердил, что девушка не написала заявление о побоях — только о краже. Блэк скрылся с 200 тысячами рублей после того, как избил ее. Возможно, что он сделал это в качестве защиты в ответ на действия девушки. Это решать уже правоохранительным органам.
Блэк арестован до 2 июля и содержится в местном СИЗО. Общественники в Приморье хотели навестить его 13 мая, однако на момент публикации эти планы под вопросом.