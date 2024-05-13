Очередная магнитная буря ослабнет только к вечеру 13 мая

Специалисты также отметили, что дальнейшие события развернутся уже ночью, и результаты их будут понятны к утру. Конкретный сценарий сильно зависит от того, нанесен ли по планете прямой удар, или вещество сместилось по дороге вбок. Возможны как умеренные, так и крайне негативные сценарии.