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Очередная магнитная буря ослабнет только к вечеру 13 мая

Астрономы сообщили о том, что к Земле пришел выброс солнечной массы от вспышки X5.8, произошедшей 12 мая утром, передает Zakon.kz.

Источник: spaceweatherlive.com

«Земле пришел выброс массы от вспышки X5.8, произошедшей вчера утром. В отличие от вчерашних магнитных бурь, резкого удара, похоже, в этот раз не было. Солнечное вещество, судя по всему, будет приходить постепенно в течение ближайших часов. Предположительно в течение дня индексы геомагнитной активности выйдут на уровни G1-G2», — говорится в сообщении Лаборатории солнечной астрономии ИКИ.

Специалисты также отметили, что дальнейшие события развернутся уже ночью, и результаты их будут понятны к утру. Конкретный сценарий сильно зависит от того, нанесен ли по планете прямой удар, или вещество сместилось по дороге вбок. Возможны как умеренные, так и крайне негативные сценарии.