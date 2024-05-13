Новые перебои: на острове Путятина вновь заметили неполадки с транспортным сообщением

Также специалисты оценили действия чиновников, которые распределяли финансы и следили за затратами на морские перевозки. Напомним, глава ЗАТО Фокино Александр Баранов находится под следствием: продолжается расследование уголовного дела о халатности, которая, по мнению следствия, привела к смерти жительницы Путятина.