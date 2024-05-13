Новые перебои: на острове Путятина вновь заметили неполадки с транспортным сообщением

Компания-перевозчик ООО «Гарпия» заявила об отсутствии топлива для перевозки туристов и жителей приморского острова Путятина. Следком уже провел проверку по факту инцидента, подробности сообщает «Комсомольская правда — Владивосток».
Согласно информации регионального СК, перевозчик проявил халатность и не выполнил свои обязанности перед местными жителями: баржа не может ходить по расписанию и доставлять людей в нужные населенные пункты. Правоохранители провели проверку в рамках части 1 статьи 293 УК РФ.
Также специалисты оценили действия чиновников, которые распределяли финансы и следили за затратами на морские перевозки. Напомним, глава ЗАТО Фокино Александр Баранов находится под следствием: продолжается расследование уголовного дела о халатности, которая, по мнению следствия, привела к смерти жительницы Путятина.
Ранее «КП» писала, что перевозчик якобы брал топливо в долг, однако теперь такое не допускается.