Впервые в истории казашка совершила восхождение на Эверест

«12 мая Анар и Максут находятся в лагере IV на восстановлении сил для последующего спуска после труднейшего подъёма. Состояние альпинистов характеризуется как удовлетворительное, но силы истощены и нужно собрать их для решающего спуска в базовый лагерь. Прибытие участников в базовый лагерь ожидается уже сегодня после обеда и как только они смогут выйти на связь, будет осуществлена отправка их заявлений и сообщений о восхождении».