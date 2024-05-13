Горячую воду с 15 мая отключат в пяти районах Новосибирска

Первыми под испытания теплосетей попадут ТЭЦ-3, ТЭЦ-4 и ТЭЦ-5. Проверять инженерные системы будут в 13 этапов. Вода вернётся в дома новосибирцев после всех мероприятий, но не позже. чем через 14 дней.