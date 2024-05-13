Горячую воду с 15 мая отключат в пяти районах Новосибирска

15 мая отключат первые пять районов. Об этом рассказали в СГК.
15 мая горячую воду отключат в Калининском, Кировском, Ленинском, Октябрьском и Первомайском районах Новосибирска. Это коснётся не всю территорию, а отдельные улицы — список можно посмотреть на сайте СГК. Срок отключения разный, в пределах от 15 до 28 мая.
Первыми под испытания теплосетей попадут ТЭЦ-3, ТЭЦ-4 и ТЭЦ-5. Проверять инженерные системы будут в 13 этапов. Вода вернётся в дома новосибирцев после всех мероприятий, но не позже. чем через 14 дней.
Ранее «МК в Новосибирске» писал о том, что летняя жара до +27 градусов придет в Новосибирск со следующей недели.