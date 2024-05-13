Курсант ТОВВМУ из Владивостока сделал предложение своей девушке на параде в Москве

Так во время прохода по Васильевскому спуску коробка ТОВВМИ, участвовавшая в параде Победы , остановившись, крикнула «Юля», после чего один из парней произнес фразу: «Ты выйдешь за меня замуж?». Конечно, же девушка ответила согласием, а курсанты прокричали троекратное ура.