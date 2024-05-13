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Курсант ТОВВМУ из Владивостока сделал предложение своей девушке на параде в Москве

ВЛАДИВОСТОК, 13 мая, ФедералПресс. В Москве после парада Победы курсант из Владивостока трогательно сделал предложение своей девушки Юли. Реализовать задуманное парню помогли сослуживцы и командиры училища.

Источник: РИА "Новости"

Так во время прохода по Васильевскому спуску коробка ТОВВМИ, участвовавшая в параде Победы, остановившись, крикнула «Юля», после чего один из парней произнес фразу: «Ты выйдешь за меня замуж?». Конечно, же девушка ответила согласием, а курсанты прокричали троекратное ура.

Освободившись, молодой человек отыскал в толпе свою возлюбленную и, встав на одно колено, еще раз спросил ее согласие стать его женой.

Напомним, во Владивостоке в преддверии Дня Победы состоялся трогательный флешмоб. Местные жители исполнили песню «Журавли» в популярном торговом центре.