Курсант ТОВВМУ из Владивостока сделал предложение своей девушке на параде в Москве

Так во время прохода по Васильевскому спуску коробка ТОВВМИ, участвовавшая в параде Победы, остановившись, крикнула «Юля», после чего один из парней произнес фразу: «Ты выйдешь за меня замуж?». Конечно, же девушка ответила согласием, а курсанты прокричали троекратное ура.
Освободившись, молодой человек отыскал в толпе свою возлюбленную и, встав на одно колено, еще раз спросил ее согласие стать его женой.
Напомним, во Владивостоке в преддверии Дня Победы состоялся трогательный флешмоб. Местные жители исполнили песню «Журавли» в популярном торговом центре.