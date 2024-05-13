Отключения горячей воды начинаются в Хабаровске

В домах Хабаровска начинают отключать горячую воду в связи с проведением гидравлических испытаний на ТЭЦ. График отключений опубликовала пресс-служба городской администрации.
Первыми без горячего водоснабжения останутся жители Краснофлотского и Кировского района с 13 по 17 мая. Отключения произойдут в домах на Амурском бульваре, улицах Лейтенанта Шмидта, Шелеста, Ленинградской и Воронежской. В Центральном районе в указанные даты воды не будет на нечётной стороне улицы Ленина, а также в в границах улиц Ленинградской, Дикопольцева, Гоголя, Некрасова и Карла Маркса.
Далее горячую воду полностью отключат в Индустриальном районе с 20 по 24 мая. В Центральном районе в этот период водоснабжение ограничат по нечётной стороне улице Гамарника, на участке улицы Пушкина до улицы Карла Маркса и на участке улицы Мухина от улицы Пушкина до улицы Постышева. В Железнодорожном районе кипятить воду придётся потребителям на улицах Аэродромной, Целинной, Геодезической, Промывочной и Шмаковской, а также жителям ДОСов, Хабаровска-2 и посёлка Горького.
Последний этап отключений пройдёт с 27 по 29 мая. В Кировском районе воды не будет в границах Амурского Бульвара, улиц Джамбула, Металлистов, Тихоокеанской и Истомина. Также водоснабжение ограничат в Центральном районе на Амурском бульваре, улице Шеронова, нечётной стороне улицы Гамарника и на участке улицы Ленина от площади Блюхера до улицы Шевченко. В Индустриальном районе отключения затронут улицы Калинина, Волочаевскую, чётную сторону улицы Гамарника и переулок Доступный.