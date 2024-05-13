Отключения горячей воды начинаются в Хабаровске

Далее горячую воду полностью отключат в Индустриальном районе с 20 по 24 мая. В Центральном районе в этот период водоснабжение ограничат по нечётной стороне улице Гамарника, на участке улицы Пушкина до улицы Карла Маркса и на участке улицы Мухина от улицы Пушкина до улицы Постышева. В Железнодорожном районе кипятить воду придётся потребителям на улицах Аэродромной, Целинной, Геодезической, Промывочной и Шмаковской, а также жителям ДОСов, Хабаровска-2 и посёлка Горького.